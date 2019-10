Le Royaume du Lesotho décide de suspendre toutes ses déclarations et décisions antérieures concernant la pseudo “rasd”

vendredi, 4 octobre, 2019 à 18:09

Rabat- Le Royaume du Lesotho a publié, vendredi, une Note verbale de son ministère des Affaires étrangères et des Relations internationales officialisant sa décision de “suspendre toutes déclarations ou décisions” se rapportant au statut du sahara et à la pseudo “rasd”, et s’engageant à “soutenir activement le processus politique mené par les Nations unies”, et à ce qu’une “neutralité positive soit désormais observée dans toutes les réunions sous-régionales, régionales et internationales” évoquant cette question.

“La publication de cette Note verbale, qui porte le numéro 24/fr/cl/ctr/31 du 04.10.2019, fait suite à l’entretien téléphonique de ce jour, entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Maroc, M. Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales du Royaume du Lesotho, M. Lesego Makgothi”, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI).

Cet entretien téléphonique a porté sur les relations entre les deux pays et les voies et moyens de les développer, notamment en levant les obstacles qui ont pu compromettre leur qualité par le passé, dont la position du Lesotho sur la question de l’intégrité territoriale du Maroc, ajoute le communiqué.

Le Royaume du Lesotho, qui décide aujourd’hui de suspendre toutes ses déclarations et décisions antérieures concernant la pseudo “rasd”, avait reconnu cette entité fantoche le 9 octobre 1985.