Le Royaume du Maroc participe aux travaux du 18è Sommet du Mouvement des Non Alignés

vendredi, 25 octobre, 2019 à 14:20

Bakou-M. Mohcine Jazouli, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, prend part au 18ème Sommet du Mouvement des Non Alignés qui se tient à Bakou, les 25 et 26 octobre 2019, sous la présidence de la République d’Azerbaïdjan.

Ce Sommet qui se tient sous le thème «Respect des principes de Bandung afin d’apporter une réponse concertée et adaptée aux défis du monde contemporain», intervient dans un contexte international assez complexe et invite les Etats membres du plus grand groupement après les Nations Unies à réfléchir sur des approches innovantes pour apporter des réponses collectives aux défis du monde contemporain.

Le Ministre Délégué conduit la délégation marocaine, composée de MM. Adil Embarach, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Azerbaïdjan, Redouane Houssaini, Directeur des Nations Unies et des Organisations Internationales et Abdellah Benmellouk, Directeur de la Coopération Economique Multilatérale au Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger.