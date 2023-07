Le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman déterminés à s’ouvrir sur de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat (Bourita)

mardi, 4 juillet, 2023 à 18:41

Rabat – Le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman sont déterminés à s’ouvrir sur de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre omanais des Affaires étrangères Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, à l’issue de la 6ème session de la Commission mixte Maroco-Omanaise, M. Bourita a indiqué que les deux pays ont convenu de l’importance de l’ouverture sur des nouveaux domaines de coopération, dont les énergies renouvelables et l’économie verte et numérique, outre la consolidation des efforts communs dans les aspects liés à l’investissement, l’économie et au commerce en vue de les hisser au niveau escompté.

Le ministre a en outre souligné que cette session a été l’occasion de passer en revue les relations fructueuses de coopération entre les deux pays et d’évoquer les moyens à même de les hisser à des niveaux supérieurs, conformément aux aspirations des deux Souverains, SM le Roi Mohammed VI et SM le Sultan Haitham Ben Tarek.

Cette rencontre a permis aussi de renforcer et d’enrichir le cadre juridique régissant les relations bilatérales à travers la signature de plusieurs mémorandums d’entente dans les domaines de l’académie diplomatique, le transport maritime et ferroviaire et les ports, a-t-il dit, faisant savoir que d’autres textes portant sur la coopération judiciaire et commerciale, la jeunesse, la culture et les Habous et Affaires islamiques sont en cours de préparation pour être signés lors de la prochaine étape.

M. Bourita a, par ailleurs, affirmé que ses entretiens avec son homologue omanais ont été axés sur le renforcement des relations de partenariat stratégique entre le Maroc et le conseil de coopération du Golfe (CCG), étant donné que le sultanat d’Oman frère assure la présidence de l’actuelle session du CCG, se disant convaincu que ce pays, connu pour son rôle distingué en matière de consolidation des fondements de la paix et de la stabilité dans la région, grâce à la sage conduite du sultan Haitham Ben Tarek, contribuera à enrichir l’action de ce conseil et au renforcement des relations privilégiées de partenariat avec le Maroc.

D’autre part, M. Bourita a salué la position du Sultanat d’Oman soutenant la marocanité du Sahara et l’intégrité territoriale du Royaume. “Je saisis cette occasion pour saluer hautement la position du sultanat d’Oman frère soutenant la marocanité du Sahara et l’intégrité territoriale du Maroc”, a-t-il dit.

“SM le Roi Mohammed VI, le peuple marocain et l’ensemble des forces vives du Royaume apprécient hautement la position du sultanat d’Oman soutenant la marocanité du Sahara”, a poursuivi le ministre, notant que cette position n’est pas étrangère au sultanat d’Oman frère qui avait pris part par une délégation de haut niveau à la glorieuse Marche verte en 1975, où le drapeau omanais se hissait à côté de celui marocain lors de cette épopée historique.