Sahara: L’Égypte réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et aux résolutions du conseil de sécurité (Communiqué conjoint)

lundi, 9 mai, 2022 à 20:02

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a indiqué, lundi, que son département a entamé l’élaboration des projets de loi et de décret relatifs à la mise en œuvre des dispositions de l’accord social signé entre le gouvernement, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les centrales syndicales les plus représentatives.