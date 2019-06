Sahara Marocain : La France apprécie le travail accompli par Horst Kohler et souhaite la poursuite du processus qu’il a initié

samedi, 8 juin, 2019 à 15:45

Les examens de la session de printemps pour les étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire débutent lundi prochain, conformément au calendrier homologué par les structures universitaires de ces facultés, ont affirmé le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la Santé.