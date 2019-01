Sahara marocain: La décision de l’UE de ne pas reconnaitre la pseudo Rasd vient consolider la pertinence des positions du Royaume

jeudi, 24 janvier, 2019 à 18:12

Le 10è Forum d’affaires et d’investissement touristique pour l’Afrique (Investour) s’est tenu, jeudi au parc des expositions de Madrid, avec la participation d’un parterre de ministres, de hauts responsables, d’investisseurs et d’acteurs en charge du secteur touristique venus de plus de 50 pays, dont le Maroc.