Sahara marocain : La nouvelle position de la Finlande “s’inscrit dans le cadre de la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI” (M. Bourita)

mardi, 6 août, 2024 à 20:10

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé mardi à Rabat, deux réunions de travail, respectivement avec les interprofessions de la filière viandes rouges et de la filière lait afin de discuter des mesures nécessaires pour maintenir l’équilibre de ces filières et renforcer la souveraineté alimentaire dans un contexte difficile de sécheresse.