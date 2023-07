Sahara: la République de Guinée réaffirme son appui au plan d’autonomie, “seule solution crédible et réaliste”

lundi, 10 juillet, 2023 à 17:43

Dakhla – La République de Guinée a réaffirmé son appui au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc qui constitue “la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend qui n’a que trop duré”.

S’exprimant lundi à Dakhla lors d’un point de presse tenu à l’issue de la 7ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, a souligné que l’ouverture d’un consulat général de la République de Guinée à Dakhla en janvier 2020 “s’inscrit dans le sillage de sa position historique” vis-à-vis de cette question.

“Notre soutien, depuis toujours, reste le même, ferme et constant”, a affirmé M. Kouyaté, saluant, dans ce sens, “les efforts de l’ONU en tant que cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend régional autour du Sahara”.

Par ailleurs, le ministre guinéen a relevé que “c’est un honneur d’être à la pointe de la continuation du chemin tracé par nos pères fondateurs”, feu SM le Roi Mohammed V et feu le président Ahmed Sékou Touré qui ont établi “des relations intouchables, indiscutables que nous ne pouvons que les renforcer”.

“Le Maroc et la Guinée sont en train de démontrer que la coopération Sud-Sud peut être un exemple pour le reste du monde”, a déclaré M. Kouyaté.

Le responsable guinéen a, par ailleurs, mis en avant “la dynamique et la clairvoyance” qui caractérisent la diplomatie marocaine en général et les relations bilatérales entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc tout particulièrement.

Co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, la 7ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité qui unissent le Maroc et la Guinée et intervient conformément à la volonté des deux pays de consolider leurs relations de coopération.