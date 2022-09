Le second round du dialogue social conforte la confiance établie entre les partenaires sociaux, le gouvernement et le patronat (Mme Fettah Alaoui)

mercredi, 14 septembre, 2022 à 21:47

Rabat – Le second round du dialogue social entamé mercredi, sur invitation du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a permis de constater le climat de confiance établi entre l’ensemble des partenaires sociaux, le gouvernement et le patronat, affirmé la ministre de l’Economie et des Finances Nadia Fettah Alaoui.