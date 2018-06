Le secteur de l’enseignement supérieur prend une série de mesures pour simplifier l’opération d’inscription et d’affiliation au régime de l’AMO pour étudiants (Samadi)

lundi, 11 juin, 2018 à 18:22

Rabat – Le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi, a affirmé, lundi à Rabat, que son département est en train de prendre une série de mesures de nature à simplifier l’opération d’inscription et d’affiliation au régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) dédié aux étudiants et aux stagiaires de la formation professionnelle, des secteurs public et privé.