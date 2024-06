Sécurité routière: M. Abdeljalil participe à la 9ème Session du Conseil consultatif du UNSRF

samedi, 29 juin, 2024 à 12:50

Rabat – Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a pris part, jeudi par visioconférence, aux travaux de la 9ème Session du Conseil consultatif du Fonds des Nations Unies pour la Sécurité Routière (UNRSF), tenue à Genève en Suisse.

Au préalable de cette réunion, M. Abdeljalil a tenu une audience par visioconférence avec l’Envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Sécurité Routière, Jean Todt, portant sur l’opportunité pour le Maroc de présider le Conseil consultatif de l’UNRSF, ainsi que pour avoir l’accord de principe pour co-signer les lettres à envoyer aux Etats membres et aux entreprises pour contribuer et faire des dons à l’UNRSF, en plus d’une éventuelle contribution financière du Maroc à ce fonds, indique un communiqué du Ministère du Transport et de la logistique dans un communiqué.

En outre, il a été convenu de saisir l’occasion de la 4ème conférence mondiale sur la sécurité routière pour organiser un pré-événement dédié à lever des fonds ainsi que des promesses de dons pour l’UNRSF.

Lors de la réunion du Comité Consultatif, le ministre a souligné que cette rencontre intervient à moins de 8 mois de la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui sera organisée à Marrakech du 18 au 20 février 2025, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé, précise-t-on de même source.

M. Abdeljalil a souligné l’importance de cette conférence qui constitue un événement de référence en matière de sécurité routière et invitera tous les acteurs au niveau mondial à échanger autour des actions susceptibles d’améliorer la sécurité routière dans le monde et sauver davantage de vies humaines.

Le responsable gouvernemental a indiqué également que l’organisation de cette 4ème conférence au Maroc constitue une importante opportunité de placer la sécurité routière parmi les priorités de l’agenda du développement durable et de sortir avec des recommandations et des engagements sérieux de la part des différents intervenants, qui seront traduits dans la déclaration de Marrakech, ajoute le communiqué.

Et d’ajouter que ladite conférence sera axée sur l’engagement comme vecteur de mobilisation de toutes les parties prenantes pour améliorer la sécurité routière au niveau mondial, notant que pendant toute la période de la conférence, les participants auront l’opportunité d’assister à des pré-événements, une table ronde ministérielle, 6 séances plénières et 24 séances parallèles.

Cette conférence accueillera également un concours d’innovation et un festival de films de la sécurité routière, dont les thématiques seront focalisées sur l’engagement politique, le financement de la sécurité routière, la coordination interministérielle, l’engagement du secteur privé à travers le reporting et la mise en œuvre des indicateurs de la sécurité routière, en plus de la sécurité routière en tant que catalyseur pour atteindre les objectifs de développement durable, souligne M. Abdeljalil dans le communiqué.

Créé en 2018, l’UNRSF est une forme de partenariat mondial qui vise à soutenir des projets de sécurité routière dans les pays en voie de développement dont l’objectif est de réduire de moitié le nombre de morts sur les routes à l’horizon 2030.

En tant que Fonds innovant, l’UNRSF mobilise des financements provenant de donateurs privés, publics et individuels, et les redirige pour financer des projets de sécurité routière à fort impact, évolutifs et durables dans le monde entier.