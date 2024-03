Séisme d’Al-Haouz: 51.300 familles bénéficiaires d’une aide financière jusqu’au 13 mars (communiqué)

vendredi, 15 mars, 2024 à 17:29

Rabat – Un total de 51.300 familles ont pu bénéficier, à la date du 13 mars courant, de l’aide financière pour la reconstruction et la mise à niveau des logements effondrés totalement ou partiellement lors du séisme d’Al-Haouz, a indiqué le Département du chef du gouvernement dans un communiqué.

Ces familles ont ainsi bénéficié d’un montant de 20.000 dirhams en tant que première tranche, pour une enveloppe globale de plus de 1 milliard de dirhams, et ce sur la base d’une procédure claire et transparente via une plateforme digitale qui regroupe l’ensemble des intervenants, précise le communiqué rendu public à l’issue de la 9ème réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement du programme de reconstruction et d’aménagement des zones sinistrées par le séisme d’Al Haouz, présidée vendredi à Rabat par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

La commission, qui a permis d’examiner l’avancement de la mise en œuvre de ce programme conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a également acté le lancement de l’opération de versement de la deuxième tranche de l’aide directe relative à la reconstruction des logements (40.000 DH) et à leur mise à niveau (20.000 DH), a fait savoir la même source, notant que les autorités locales et les commissions concernées poursuivent leurs efforts visant à permettre à la population dont les logements ont été endommagés de bénéficier d’un accompagnement rigoureux.

Lors de cette réunion, M. Akhannouch a affirmé que l’ensemble des départements gouvernementaux concernés se sont mobilisés derrière Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, et ont déployé des efforts considérables en vue de dépasser les retombées du séisme, de procéder à la reconstruction avec le sérieux et la diligence nécessaires et de contribuer à initier une dynamique de développement économique, social et culturel des zones sinistrées.

Concernant les logements endommagés, le communiqué relève qu’un total de 42.047 autorisations ont été accordées au titre des travaux de reconstruction et 8.694 logements endommagés sont actuellement en phase de reconstruction et de mise à niveau, ajoutant que la commission a également mis en lumière les avancées réalisées sur le terrain en matière de déblaiement, dont les opérations sont intervenues au niveau de 15.232 logements.

Par ailleurs, les études nécessaires ayant été parachevées, il sera procédé au lancement des travaux de restauration de plusieurs sites archéologiques historiques endommagés par le séisme. Il s’agit des tombeaux Saadiens, du palais El Badii, du palais Bahia, de la kasbah Ait Ben Haddou et de Ksar Taourirt, a assuré la même source.

Par rapport au secteur agricole, la commission a examiné l’état d’avancement de l’opération de distribution de 300.000 quintaux d’orge, qui a bénéficié jusqu’à présent à 41.387 agriculteurs dans les zones sinistrées.

Par ailleurs, l’opération de distribution gratuite de têtes de bétail aux éleveurs sinistrés, lancée en janvier dernier, se poursuit dans la perspective de distribuer 70.000 têtes de bétail.

Pour ce qui est du secteur de l’enseignement, la commission a examiné le lancement prochain de l’opération de démolition et de déblaiement au niveau de 236 écoles, après la finalisation des études techniques et des cahiers de charges y afférents, en vue de permettre la reconstruction de ces établissements scolaires qui rouvriront leurs portes aux élèves dans ces régions.

Quant au secteur de la santé, la commission a pris connaissance de l’état d’avancement de la mise à niveau de 42 centres de santé prioritaires, dont les travaux ont été lancés en janvier dernier, conclut le communiqué.