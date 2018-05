Séminaire sur l’amélioration des méthodes de travail du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, les 9 et 10 mai à Rabat

lundi, 7 mai, 2018 à 20:24

Rabat – Un séminaire sous le thème “L’amélioration des méthodes de travail du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA)”, sera organisé, les 9 et 10 mai à Rabat, par le ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale en coopération avec l’Université Mohammed V de Rabat.