Des sénateurs US soulignent le leadership régional continu du Maroc en faveur de la paix

vendredi, 13 janvier, 2023 à 18:16

Rabat – Une délégation du Congrès américain, composée de sept membres représentant les partis démocrate et républicain, a mis en exergue, vendredi à Rabat, le leadership régional continu du Royaume en Afrique du Nord et à travers l’Afrique, en faveur de la paix, sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

“Notre intérêt dans les jours à venir est de continuer à travailler pour la paix dans cette région, étant donné le leadership continu du Maroc en Afrique du Nord et à travers l’Afrique dans son ensemble”, a déclaré le sénateur républicain de l’Oklahoma, James Lankford, à l’issue des entretiens de la délégation US avec le ministre des affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Lankford s’est également félicité de l’amitié qui lie le Maroc aux Etats-Unis d’Amérique qui date de plus de deux siècles, soulignant la volonté de son pays de raffermir encore davantage ces liens dans les prochaines années.

Dans la même veine, le sénateur a indiqué que la visite de la délégation lui permettra de mieux s’informer et de rencontrer des responsables marocains pour développer une amitié “à très long terme”.

De son côté, la sénatrice démocrate du Nevada, Jacky Rosen, a déclaré que le but de cette visite est d’examiner les moyens susceptibles de renforcer la paix et la prospérité dans la région avec l’aide du Maroc, exprimant la volonté des Etats-Unis d’approfondir et de consolider le partenariat avec le Royaume.

La délégation du Congrès américain s’était entretenue, vendredi, avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, au sujet des relations distinguées unissant le Maroc et les Etats-Unis fondées sur un partenariat fort, ambitieux et diversifié.