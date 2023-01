Série d’entretiens de M. Akhannouch en marge du Forum de Davos

mercredi, 18 janvier, 2023 à 21:19

Davos (Suisse) – Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu, mercredi, des entretiens avec des dirigeants politiques et économiques, en marge du Forum économique mondial, qui se poursuit jusqu’au 20 janvier à Davos.

Ainsi, M. Akhannouch a rencontré l’ancien Premier ministre britannique, Toni Blair, le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Gerd Müller, ainsi que Gautam Adani, président fondateur du Groupe Adani, conglomérat indien spécialisé dans le négoce de matières premières et les opérations portuaires.

Le Chef du gouvernement s’est également entretenu avec son homologue belge, Alexander De Croo, sur les perspectives d’investissement dans les énergies renouvelables au Maroc.

M. Akhannouch conduit une délégation officielle à Davos composée du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli et du directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Ali Seddiki.

Le Forum connait la participation de plus de 2.500 leaders, acteurs publics, dirigeants de grandes entreprises et responsables d’organisations internationales et non gouvernementales. Par ailleurs, plus de 50 chefs d’État et de gouvernement prennent part à l’édition 2023 du Forum, marquée par de nombreux enjeux géopolitiques, économiques et défis sociaux.