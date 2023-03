Série d’entretiens de M. Mayara en marge de la 17è session de l’APM

jeudi, 2 mars, 2023 à 12:32

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara a eu une série d’entretiens avec les présidents et représentants de parlements dans les régions euro-méditerranéenne et du Golfe, en marge de la 17ème session de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), qu’abrite actuellement la deuxième Chambre du parlement.

Ces entretiens ont porté sur les relations de coopération bilatérale, notamment dans leur aspect parlementaire, outre l’examen de la convergence de vues au sujet des questions d’actualité dans la région méditerranéenne. Ils ont porté aussi sur l’importance de l’action parlementaire commune pour faire face aux défis actuels.

Ainsi, M. Mayara a eu des entretiens avec la présidente du parlement du Monténégro, Danijela Djurović, au cours desquels les deux parties ont insisté sur l’importance d’œuvrer de concert pour l’approfondissement des relations bilatérales dans divers domaines.

A cet égard, il a été convenu de mettre en place un groupe de coopération et d’amitié entre les parlementaires des deux pays, en tant que mécanisme pour promouvoir la diplomatie parlementaire, développer la coopération bilatérale et échanger les expériences dans les domaines d’intérêt commun, notamment les énergies vertes, la gestion portuaire et le secteur touristique.

Le président de la Chambre des conseillers s’est également entretenu avec Jihad Abdullah Al Fadhel, deuxième vice-présidente du Conseil de la Choura du Bahreïn. Cette rencontre a été l’occasion de mettre en avant le niveau privilégié des relations unissant les deux Royaumes et de souligner la nécessité de renforcer la coopération parlementaire et coordonner les positions au sein des instances régionales et internationales.

M. Mayara a aussi rencontré la présidente du Sénat du Royaume d’Eswatini, Dlamini Lindiwe. Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération parlementaire et d’échanger les expertises entre les deux institutions législatives.

Les travaux de la 17ème session de l’APM se poursuivent, jeudi, par l’examen de diverses questions et de différents sujets d’actualité à l’ordre du jour de cette organisation parlementaire, à travers des recommandations et des résolutions élaborées dans le cadre des commissions permanentes spécialisées de l’APM, notamment celles liées aux questions portant sur l'”‘immigration”, la “Sécurité et terrorisme”, “le Crime organisé et traite d’êtres humains”, les “Développements géopolitiques et sécuritaires dans la région”, la “Crise financière et économique”, l'”Intelligence artificielle”, l'”Efficacité énergétique”, la “Sécurité hydrique” et la “Protection du milieu marin”.