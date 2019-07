Services de santé: M. Doukkali appelle à davantage d’efforts en matière de promotion de la transparence

mardi, 9 juillet, 2019 à 17:01

Rabat- Le ministre de la Santé, Anass Doukkali a appelé l’ensemble des responsables et professionnels des administrations et établissements de santé à déployer davantage d’efforts pour consolider les mécanismes de promotion de l’intégrité et de la transparence dans la prestation des services de santé et les relations avec les usagers.