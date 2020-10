Signature de cinq accords de coopération entre le Maroc et l’Union des Comores

lundi, 26 octobre, 2020 à 22:27

Rabat – Le Maroc et l’Union des Comores ont signé, lundi à Rabat, cinq accords de coopération portant sur la formation diplomatique, la gestion des communautés établies à l’étranger et les domaines agricole et de santé, outre l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques.

Ces accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue comorien Dhoihir Dhoulkamal, à l’issue de leurs entretiens bilatéraux.

Les deux parties ont ainsi signé un Mémorandum d’entente pour l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques, ayant pour but d’établir un mécanisme de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères du Royaume du Maroc et de l’Union des Comores.

Un autre Mémorandum d’entente dans le domaine de la formation diplomatique a aussi été signé entre les deux ministères.

Il prévoit la mise en place d’un partenariat entre les deux parties dans le domaine de la formation diplomatique, notamment en matière de formation des jeunes diplomates et en termes d’échange d’expériences et d’informations dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales.

Le troisième Mémorandum d’entente porte sur la gestion des communautés établies à l’étranger et les affaires de la migration.

Il vise à mettre en place un cadre de coopération qui permettra le partage des acquis et des expériences entre les deux pays dans les domaines de la gestion des affaires des communautés résidant à l’étranger à travers l’accompagnement de ces communautés visant une meilleure intégration éducative, culturelle et sociale.

Un accord-cadre de coopération dans le domaine agricole a également été signé à cette occasion en vue d’établir le cadre général de la coopération dans ce domaine à travers plusieurs actions, dont la formation professionnelle agricole, l’adaptation de l’irrigation et la gestion de l’eau au changement climatique et le développement des chaînes de valeurs agricoles et agroalimentaires.

Il s’agit également de la promotion de la création d’exploitations agricoles et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et agricoles.

Par ailleurs, un protocole de coopération a été signé entre le Maroc et l’Union des Comores dans le domaine de la santé en vue d’instituer un programme de coopération sanitaire entre les deux pays pour l’amélioration de la santé de leurs populations respectives.