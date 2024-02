Signature d’un accord-cadre pour l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes du secteur informel et des catégories en situation de précarité

samedi, 24 février, 2024 à 21:19

Rabat – Un accord-cadre de partenariat et de coopération visant à améliorer les conditions socio-économiques des femmes travaillant dans le secteur informel et des catégories en situation de précarité, a été signé vendredi à Rabat, en application des Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour renforcer les fondements de l’État social.

L’accord, signé par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Al Barid Bank, l’Union générale des entreprises et professions, l’Espace marocain des professionnels et le Syndicat national des commerçants et professionnels, prend également en considération les engagements du programme gouvernemental 2021-2026 pour l’autonomisation économique des femmes et la lutte contre la précarité, dans le but d’accompagner les catégories ciblées et faciliter leurs insertion socio-économique, indique un communiqué du ministère.

Cet accord-cadre, qui s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère, intitulée “Pont pour une inclusion sociale innovante et durable” , à travers le programme “GISSR pour l’autonomisation et le leadership”, vise à permettre aux catégories ciblées de réaliser des projets et des initiatives dans plusieurs domaines d’intérêt et les accompagner dans l’accès aux sources de financement et aux services bancaires, outre le lancement de projets pionniers pour l’autonomisation des femmes et l’amélioration de leurs conditions, relève la même source.