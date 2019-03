Signature d’un mémorandum d’entente maroco-vietnamien dans le domaine de l’environnement

vendredi, 29 mars, 2019 à 11:54

Rabat – Le Maroc et le Vietnam ont signé, jeudi à Rabat, un mémorandum d’entente destiné à raffermir la coopération bilatérale dans les domaines de l’environnement et du développement durable en lien avec la promotion de la biodiversité et de la gestion intégrée des zones côtières.