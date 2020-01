Signature à Nouakchott d’un protocole d’accord entre le Maroc et la Mauritanie dans le domaine de l’administration territoriale, régionale et locale

mardi, 14 janvier, 2020 à 14:21

Nouakchott- Un protocole d’accord a été signé, lundi à Nouakchott, entre le ministère mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation et son homologue marocain dans le domaine de l’Administration territoriale, régionale et locale.

Selon ce mémorandum, signé par le wali directeur général des collectivités locales au ministère marocain de l’Intérieur, M. Khalid Safir et les deux parties s’engagent à renforcer leur coopération en s’attelant à identifier la structure administrative, institutionnelle et législative dans l’Administration territoriale, régionale et locale de chacun des deux pays.