Signature à Rabat d’une convention de partenariat pour la promotion du rayonnement culturel du Royaume

mercredi, 10 juillet, 2019 à 11:20

Rabat – Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre le ministère de la Culture et de la communication et la Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) afin d’élaborer une vision pour la promotion du rayonnement culturel du Royaume à l’échelle nationale et internationale.