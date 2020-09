Skhirat-Témara: M. Amzazi prend connaissance des mesures mises en oeuvre pour la rentrée scolaire

jeudi, 3 septembre, 2020 à 20:05

Rabat – Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi a pris connaissance, jeudi à la préfecture de Skhirat-Témara, des mesures mises en oeuvre en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021.

Lors d’une visite effectuée au collège Mouad Bnou Jabal à Ain Atiq et à l’école primaire Ibn Zaydoun, à Skhirat, qui intègre également des élèves du préscolaire en situation de handicap, M. Amzazi s’est arrêté sur les préparatifs pour la rentrée scolaire 2020-2021, prévue lundi prochain, et sur l’application des mesures instaurées par les autorités locales et sanitaires afin d’endiguer la propagation du Coronavirus.

Dans une déclaration à la presse, M. Amzazi a relevé que tout le monde est mobilisé pour accueillir, lundi prochain, les élèves dans un cadre qui leur assure la santé et la sécurité, notamment en ce qui concerne la distanciation sociale à l’intérieur des classes, la désinfection des mains et le port du masque.

Le ministre a rappeler que plus de 80% des familles ont opté pour l’enseignement présentiel, notant qu’il s’agit d'”une décision normale vu qu’il y avait une suspension des cours en présentiel pendants six mois et que les familles sont conscientes de l’importance du retour en classe pour la continuité pédagogique”.

Pour ce qui est de la gestion de l’enseignement présentiel, M. Amzazi a souligné qu’il y aura deux groupes, un groupe A qui va assister les lundis, mercredis et vendredis et un groupe B qui qui sera présent en classes les mardis, jeudis et samedis, indiquant que les élèves vont bénéficier de 5 heures continues d’enseignement présentiel par jour, afin de leur épargner le déplacement deux fois durant la journée.

Le mois de septembre sera consacré à des opérations de sensibilisation à la nécessité de respecter les mesures de prévention et de précaution préconisées par les autorités locales, ainsi qu’à la révision des cours, a-t-il dit, faisant remarquer que le programme de l’année scolaire 2020-2021 va débuter à partir du 5 octobre.

Le directeur de l’Académie d’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour a, pour sa part, indiqué qu’il s’agit d’une rentrée scolaire exceptionnelle qui exige un respect strict des mesures de prévention et de précaution.

“Cette visite a pour objectif de s’assurer du respect des mesures préventives préconisées par les autorités compétentes, afin de garantir un enseignement de qualité, que ce soit pour les élèves ayant choisi le présentiel ou ceux qui ont opté pour le distanciel”, a-t-il précisé.

Le directeur provincial de l’éducation nationale, Brahim Bencherki a, de son côté, souligné que cette visite vise à s’attarder sur les préparatifs pour la rentrée scolaire afin de garantir la santé et la sécurité des apprenants et du cadre pédagogique et administratif.

L’ambition est de s’arrêter sur l’aménagement et la gestion des espaces, les opérations de désinfection, le respect de la distanciation sociale et tout ce qui concerne l’accueil des élèves les 7, 8 et 9 septembre avec des mesures strictes.