SM le Roi a placé la cause de la femme parmi les priorités des réformes institutionnelles au Maroc

vendredi, 26 octobre, 2018 à 15:11

Genève – SM le Roi Mohammed VI a placé la cause de la femme en général, et de la femme rurale en particulier, parmi les priorités des réformes institutionnelles au Maroc, a souligné vendredi à Genève, le Secrétaire d’Etat chargé du développement rural et des eaux et forêts, M. Hammou Ouhelli.