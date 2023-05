SM le Roi accorde une importance particulière aux questions de la jeunesse marocaine et africaine (M. Bensaid)

samedi, 27 mai, 2023 à 9:45

Addis-Abeba – SM le Roi Mohammed VI accorde une importance particulière aux questions de la jeunesse au Maroc et en Afrique, a affirmé vendredi à Addis-Abeba le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion ministérielle du Comité Technique Spécialisé (CTS) Jeunesse, Culture et des Sports de l’Union africaine (UA), M. Bensaid a souligné que le Souverain n’a de cesse d’inciter le gouvernement marocain et les instances de l’UA à donner plus de place aux questions de la jeunesse.