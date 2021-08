La solidité des relations maroco-libyennes mise en avant lors d’un entretien entre M. El Otmani et le vice-président du Conseil présidentiel libyen

mercredi, 25 août, 2021 à 20:31

Rabat – La solidité des relations d’amitié entre le Maroc et la Libye a été mise en exergue, mercredi à Rabat, lors d’un entretien entre le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, et le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdallah Hussein Al-Lafi.

Au cours de cette entrevue, les deux responsables ont réaffirmé la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et d’élargir ses horizons, tout en réunissant les conditions propices au partage d’expériences et d’expertises dans divers domaines.

Dans ce contexte, M. El Otmani a réitéré l’engagement continu du Royaume du Maroc à soutenir positivement les efforts visant à renforcer la stabilité de l’État libyen et à préserver son unité et la cohésion de ses institutions, dans le cadre de la souveraineté de la décision libyenne, conformément aux principes et valeurs de la politique étrangère du Maroc sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Pour sa part, M. Al-Lafi a exprimé la gratitude de son pays et du peuple libyen à SM le Roi pour les efforts continus que le Maroc ne cesse de déployer en faveur de la réconciliation libyenne et de l’aboutissement du processus politique dans le pays.

Il a, dans ce cadre, mis en avant les positions sincères et neutres du Royaume, qui ont contribué de manière significative à rapprocher les vues des différentes composantes libyennes et à préparer un “terrain” favorable à la réconciliation libyenne, a relevé le communiqué.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment des membres de la délégation accompagnant le vice-président du Conseil présidentiel libyen, ainsi que du chargé d’affaires à l’ambassade de Libye à Rabat.