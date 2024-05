Sommet arabe : Entretiens à Manama de M. Bourita avec le vice-Premier ministre et ministre jordanien des AE

mardi, 14 mai, 2024 à 22:53

Manama – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu mardi à Manama des entretiens avec le vice-Premier ministre et ministre jordanien des Affaires étrangères et des Affaires des expatriés, M. Ayman Al-Safadi, à l’occasion du 33ème sommet arabe.

M. Bourita a indiqué que l’entrevue avec son homologue jordanien s’inscrit dans le cadre des relations stratégiques multidimensionnelles entre le Maroc et la Jordanie, en consécration de la tradition de concertation et de coordination caractérisant les relations entre les deux pays frères, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et son frère SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, que Dieu le préserve.

Les deux ministres ont souligné la convergence de la position des deux pays à l’égard de l’agression flagrante contre Gaza ainsi que le besoin pressant de cesser immédiatement et d’urgence la guerre et de protéger les civils palestiniens, tout en exprimant leur rejet catégorique de toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens.

Compte tenu de la présidence du Comité Al Qods assurée par SM le Roi Mohammed VI, et de la tutelle hachémite qu’exerce le Roi Abdallah II sur les lieux saints d’Al Qods, les deux ministres ont insisté sur la nécessité de préserver le statut juridique et historique de la ville d’Al Qods et ont rejeté toutes les mesures attentatoires à la situation de la ville occupée.