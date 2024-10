Le système de formation professionnelle a été renforcé avec l’ouverture de 24 nouveaux établissements en 2024 (M. Sekkouri)

jeudi, 24 octobre, 2024 à 18:22

Rabat – Le système de formation professionnelle a été renforcé avec l’ouverture de 24 nouveaux établissements durant cette année, a souligné, jeudi à Rabat, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

Sekkouri, qui a présenté devant le Conseil de gouvernement un exposé sur la rentrée 2024-2025 dans les établissements de formation professionnelle, a fait savoir que le nombre de bénéficiaires s’est établi à 678.605, soit une hausse d’environ 17% par rapport à l’année précédente, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Concernant l’encadrement technique et pédagogique, le responsable a fait savoir que plus de 25.700 formateurs et encadrants supervisent la formation professionnelle dans plus de 2.250 établissements, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à l’année précédente.

Le ministre a, également, expliqué que l’année de formation 2024-2025 constitue une étape importante dans le processus de mise en œuvre des chantiers stratégiques de la feuille de route de la formation professionnelle.

Pour lutter contre le décrochage en formation professionnelle et accompagner les stagiaires en milieu rural, le gouvernement poursuit ses efforts pour augmenter le nombre d’internats, a-t-il relevé, notant que quatre nouveaux internats ont été créés cette année, portant leur nombre total à 143, accueillant plus de 19.085 bénéficiaires.

Et d’ajouter que les programmes de formation par apprentissage seront renforcés dans le but d’atteindre 100.000 bénéficiaires d’ici 2026.