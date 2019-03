La tenue de la 1ère Commission mixte Maroc-Madagascar vient concrétiser les orientations Royales et les décisions prises lors de la visite Royale dans ce pays africain

mardi, 26 mars, 2019 à 12:53

Marrakech- La tenue de la première session de la Commission mixte de coopération Maroc-Madagascar vient concrétiser les orientations Royales et les décisions prises lors de la visite de SM le Roi Mohammed VI à ce pays africain, a souligné mardi, à Marrakech, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la tenue de la première session de la Commission Mixte de coopération Maroc-Madagascar, M. Bourita a indiqué que la visite Royale à Madagascar en novembre 2016 a été un tournant dans les relations bilatérales puisqu’elle a permis de placer ces relations dans un niveau d’ambition plus élevé et d’enrichir son contenu par des actions concrètes.

M. Bourita a tenu à rappeler que lors de la visite Royale à Madagascar, quelque 22 accords ont été signés et des projets structurants ont été lancés par SM le Roi Mohammed VI dans les domaines de l’aménagement territorial, la santé, la formation dans les métiers du BTP et le tourisme entre autres.

Et de faire observer que ce mécanisme va assurer le suivi des accords conclus, de les adapter aux priorités des deux pays et d’avoir un mécanisme pour évaluer les progrès et la mise en œuvre des différents accords.

” Nous avons convenu de l’ouverture dans les prochaines semaines de l’ambassade de la République de Madagascar à Rabat, qui sera un atout de nature à donner une impulsion à nos relations bilatérales”, a-t-il ajouté, exprimant sa satisfaction des résultats de cette première session.

“Nous allons œuvrer pour que cette relation puisse être un modèle de coopération sud-sud”, a dit M. Bourita, formulant le vœu que le cadre juridique attire d’autres acteurs notamment le secteur privé pour accompagner les efforts de développement dans les deux pays frères.

De son côté, le ministre des affaires étrangères de la République de Madagascar, Andriantsitohaina Franck Michel Niaina, a relevé que la tenue de la première session de la Commission mixte de coopération Maroc-Madagascar intervient suite à la visite historique de SM le Roi Mohammed VI à ce pays africain, soulignant que cette commission marque “le début de l’accélération de la coopération entre les deux pays”.

La première session de la Commission mixte de coopération Maroc-Madagascar a été marquée par la signature de 09 accords de coopération dans les domaines de la décentralisation, la formation diplomatique, le domaine social, l’éducation et la recherche scientifique, l’aménagement du territoire national, l’urbanisme, l’Habitat et la politique de la ville, la jeunesse et les sports et le domaine médical et sanitaire.