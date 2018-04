Tenue à Hanoï de la 4ème session de la commission mixte Maroc-Vietnam

lundi, 23 avril, 2018 à 14:18

Hanoï – Le Maroc et le Vietnam vont tenir, mardi à Hanoï, la 4ème session de la commission mixte et la 5ème session des consultations politiques, co-présidées par la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI), Mme Mounia Boucetta, et le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, M. Vu Hong Nam.