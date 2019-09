Tétouan: M. Fassi Fehri visite l’ENA à l’occasion de la rentrée universitaire 2019-2020

mercredi, 11 septembre, 2019 à 22:07

Tétouan- Le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Abdelahad Fassi Fehri, a visité, mercredi, l’Ecole nationale d’architecture de Tétouan (ENAT), et ce à l’occasion de la rentrée universitaire 2019-2020 de l’école placée sous le signe “L’architecte au coeur des défis de développement”.

Cette visite vise à rencontrer tous les partenaires de l’école, notamment la direction et le staff administratif, les étudiants et leurs parents, le corps pédagogique, ainsi que les élus, la chambre du commerce, l’Université et d’autres instituts, a précisé M. Fassi Fehri dans une déclaration à la presse, ajoutant que cette rencontre sera également l’occasion de s’arrêter sur les préparatifs de la rentrée.

“L’idée est que tous les partenaires de l’ENAT, qui est maintenant une école à part entière, se mobilisent pour atteindre et réaliser le projet d’une école d’architecture qui inculque un enseignement aligné sur les meilleurs standards internationaux et à la mesure des orientations de SM le Roi Mohammed VI”, a précisé le ministre.

Le but est que l’école puisse également s’aligner sur le projet de régionalisation et les traditions architecturales du Royaume, tout en répondant aux attentes des citoyens, et ce afin d’améliorer le cadre bâti, a-t-il poursuivi, saisissant cette occasion pour renouveler sa volonté d’accompagner le positionnement des écoles nationales d’architecture et faciliter leur ouverture sur l’environnement régional et international.

Par ailleurs, M. Fassi Fehri a mis l’accent sur l’importance de construire une relation de partenariat et de confiance entre le ministère, l’école, les étudiants, ainsi que leurs parents et tuteurs, appelant dans ce sens les étudiants et leurs familles à “travailler de concert pour la promotion d’un projet collectif empreint de confiance et dont les principaux bénéficiaires sont les étudiants”.

Pour sa part, le directeur de l’ENAT, Hakim Cherkaoui, a fait savoir que la visite du ministre à l’école à l’occasion de la rentrée universitaire 2019-2020 coïncide également avec l’ouverture, pour la première fois, du cycle master à l’ENAT.

Cette visite est une rencontre de communication avec les étudiants et leurs parents, visant à renforcer les efforts déployés depuis environ onze années pour améliorer l’école, a ajouté M. Cherkaoui, affirmant que les efforts se poursuivront afin de développer davantage l’Ecole nationale d’architecture de Tétouan.

L’ENAT s’aligne avec les orientations stratégiques du ministère, a-t-il poursuivi, estimant que l’école est capable de contribuer à relever les différents défis de développement au Maroc, et ce en formant des cadres très compétents à même d’accompagner les chantiers de développement du Royaume.

La visite du ministre, qui s’inscrit dans le cadre du suivi de la formation en architecture et de la volonté d’accompagner et de prêter plus d’envergure au réseau d’écoles publics, vise à s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs relatifs à la rentrée universitaire 2019-2020, tout en renforçant les efforts déployés par le ministère afin de doter chaque nouvelle école d’un siège propre, en vue de garantir les meilleures conditions d’enseignement et de vie estudiantine aux futurs lauréats.

Ont également pris part à cette rencontre le secrétaire général du ministère, chargé de l’Aménagement du territoire National et de l’Urbanisme, le président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, le président de la commune de Tétouan, ainsi que des responsables du ministère.