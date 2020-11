Traitement de plus de 80% des plaintes relatives à la facturation reçue par l’Office national de l’eau et de l’électricité (M. Rabbah)

mardi, 10 novembre, 2020 à 22:39

Rabat- Plus de 80% des plaintes relatives à la facturation reçues par l’Office national de l’eau et de l’électricité a été traitées, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah.

En réponse à une question centrale sur “la hausse des factures de l’eau et de l’électricité” à la Chambre des conseillers, M. Rabbah a relevé que le nombre total des plaintes qui ont été reçues par l’Office national de l’eau et de l’électricité dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 s’élève à environ 6.000 plaintes, dont 20% concernent la facturation.