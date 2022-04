Urbanisme et habitat: Mme El Mansouri participe à la Conférence ministérielle africaine spéciale

vendredi, 15 avril, 2022 à 0:28

Rabat – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a participé, jeudi par vidéoconférence, aux travaux de la conférence ministérielle africaine spéciale sur l’urbanisme et l’habitat durables, qui s’est tenue à Nairobi, au Kenya.

La participation du Maroc à cet événement est très importante étant donné que le Royaume fait partie des 8 pays africains sur 54 qui ont préparé le rapport national sur la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain (NAU), indique le ministère dans un communiqué.

Cette conférence ministérielle, organisée sous l’égide d’ONU-Habitat, est l’occasion d’élaborer une position africaine commune sur l’extension urbaine et l’habitat durables, dans le cadre de la préparation de la réunion de haut niveau sur le Nouvel agenda urbain, qui se tiendra le 28 avril à New York.

Cette réunion a également constitué un moment opportun pour l’échange et le partage de vues, de recommandations et des orientations des États membres concernant le rapport du Quartet du Secrétaire général des Nations Unies sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du NAU.

La conférence ministérielle a été précédée d’une réunion d’experts pour discuter des questions liées à l’urbanisme et au développement durable. La réunion ministérielle a également abouti à l’adoption d’un document résumant les résultats du processus de consultation régionale et présentant et discutant les priorités pour la mise en oeuvre du nouvel agenda urbain en Afrique.

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour les pays africains de bénéficier des acquis et expériences d’autres pays dans ces domaines, et de développer une plateforme de présentation de l’urbanisation en tant que programme de développement durable pour l’Afrique conformément aux directives du Nouvel Agenda Urbain pour le continent 2063.

La réunion ministérielle a été l’opportunité de s’ouvrir davantage sur les pays partenaires d’ONU-Habitat en offrant un cadre approprié pour une meilleure coopération.