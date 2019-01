Urbanisme: M. Fassi Fihri s’entretient avec son homologue espagnole

mercredi, 16 janvier, 2019 à 19:19

Soria – Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l’Espagne dans les domaines de la planification urbaine et des villes intermédiaires ont été au centre des entretiens qu’a eus, mercredi à Soria (nord de l’Espagne), le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri, avec la ministre espagnole de la Politique territoriale et de la Fonction publique, Meritxell Batet.