Vacances de l’Aïd Al-Adha: 4.350 autorisations exceptionnelles pour faciliter les déplacements des voyageurs (M. Baitas)

jeudi, 7 juillet, 2022 à 21:23

Les moyens de renforcer la coopération en matière d’agriculture et de la pêche ont été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki et le ministre des finances de la République d’Ouganda, Matia Kasaija.