La violence psychologique la plus fréquente dans le milieu conjugal (Mme Hakkaoui)

mercredi, 10 juillet, 2019 à 17:24

Rabat- La violence psychologique est la plus fréquente dans le milieu conjugal et représente 96,5% des formes de violence, a indiqué, mercredi à Rabat, la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social, Bassima Hakkaoui.