Yaoundé: M. Younes Sekkouri salue la coopération étroite entre le Maroc et le Cameroun

samedi, 19 novembre, 2022 à 11:57

Yaoundé – Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, M. Younes Sekkouri, a salué la coopération étroite entre le Royaume du Maroc et la République du Cameroun, mettant en avant les liens de fraternité et d’amitié entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Paul Biya.