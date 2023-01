Zagora : M. Baraka visite le barrage d’Agdez et lance deux projets hydraulique et routier

samedi, 21 janvier, 2023 à 19:51

– L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et l’Agence de Développement du Digital (ADD) ont signé, samedi à Rabat, une convention de coopération et de partenariat visant la digitalisation de l’administration de l’Agence et la modernisation de ses méthodes de travail, en investissant toutes les possibilités offertes par la technologie et l’évolution numérique dans ce domaine.