144ème assemblée de l’UIP : La délégation marocaine tient des réunions bilatérales avec les représentants de certains pays membres

jeudi, 24 mars, 2022 à 21:24

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami et la délégation l’accompagnant, a tenu, en marge de sa participation aux travaux de la 144ème assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) en Indonésie, des réunions bilatérales avec les présidents des parlements de la Corée du Sud, l’Égypte, la France, Malte et le Bahreïn.

Les discussions tenues en présence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Indonésie et à Singapour, ont porté sur l’évocation des relations excellentes qu’entretient le parlement marocain avec les parlements desdits pays, lesquels relations sont basées sur l’amitié, le respect mutuel, la défense des intérêts communs, outre la volonté commune de consolider la coopération et la coordination lors des forums internationaux et régionaux au sujet des questions d’intérêt commun et aussi la promotion du dialogue entre les parlementaires en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde, rapporte un communiqué de la Chambre des représentants parvenu jeudi à la MAP.

Les discussions ont également abordé les derniers développements concernant la question du Sahara marocain, indique la même source qui ajoute que M. Talbi Alami a saisi l’occasion pour saluer la position des pays de ses représentants parlementaires au sujet de la cause nationale, informant ses interlocuteurs sur le contenu de l’initiative marocaine d’autonomie comme étant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour le règlement de ce conflit artificiel et à laquelle adhère la communauté internationale.

Au menu de ses entrevues, il a été aussi question des moyens de consolider les ponts de dialogue et de concertation entre le parlement marocain et les autres parlements dans tous les domaines, notamment en activant les groupes d’amitié ainsi que les forums parlementaires, souligne-t-on de même source.

La délégation marocaine représentant la première Chambre comprend le député Ahmed Touizi du groupe PAM et la députée Khadouj Slassi du groupe socialiste, et du côté de la Chambre des Conseillers, Kamal Ait Mik du groupe RNI, et Hassan Chamis du groupe PAM.

Le thème principal du débat général lors de la 144ème assemblée de l’UIP s’articule autour de ”L’objectif zéro émission : Mobiliser les parlements pour agir concernant les changements climatiques”, l’occasion pour les participants d’évoquer le rôle des parlements et leur contribution à la mise en œuvre des politiques et accords nationaux et internationaux relatifs aux changements climatiques, dans le but de renforcer l’action parlementaire internationale dans ce domaine.

L’Assemblée devrait clôturer ses travaux par l’adoption d’un document final, ainsi que des résolutions ayant trait notamment aux deux thèmes abordés par la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationales, et la Commission permanente du développement durable, et qui portent les intitulés : ”Repenser et redéfinir les procédés d’élaboration des processus de paix en vue de favoriser une paix durable” et ”Tirer parti des technologies de l’information et de la communication en tant que catalyseur pour le secteur de l’éducation, notamment en temps de pandémie”.

L’Assemblée comprend tous les organes statutaires de l’UIP, dont le Conseil directeur, les commissions permanentes, le Comité des droits de l’homme des parlementaires et le Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, ainsi que le Forum des femmes parlementaires et le Forum des jeunes parlementaires.