18è AP-OSCE: L’approche marocaine en matière de promotion du dialogue interreligieux mise en lumière à Marrakech

dimanche, 6 octobre, 2019 à 19:11

Marrakech – L’approche holistique du Maroc, menée sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la promotion du dialogue interreligieux et la lutte contre toutes les formes d’intolérance et de discrimination basées sur la religion, a été mise en lumière, dimanche à Marrakech, à l’occasion des travaux de la session d’automne de la 18ème Assemblée Parlementaire de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (AP-OSCE).

Intervenant dans le cadre d’une session sous le thème “Combattre l’intolérance et la discrimination basées sur la religion ou la conviction”, le Directeur du Centre des Etudes et Recherches sur les Valeurs auprès de la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc, M. Mohamed Belekbir, a souligné l’importance du dialogue entre les religions en tant qu’outil pour établir une mutuelle reconnaissance et promouvoir un enrichissement réciproque.