Plus de 4.000 opérations de contrôle des unités commerciales et industrielles menées jusqu’au 31 mai

mardi, 2 juin, 2020 à 20:38

Rabat – Un total de 4.122 opérations de contrôle des unités commerciales et industrielles ont été menées jusqu’au 31 mai 2020, par les commissions provinciales supervisées par les autorités administratives locales, afin de veiller au respect des mesures sanitaires et préventives, a indiqué mardi à Rabat le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit.

Répondant à une question orale à la Chambre des conseillers relative au bilan des mesures mises en place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, le ministre a indiqué que lors de ces opérations de contrôle, près de 150 unités contrevenantes ont été sommées de respecter les mesures préventives.

M. Laftit a relevé que les autorités locales veillent à l’accompagnement des opérations d’analyses de laboratoire effectuées au profit des employés des entreprises, unités de production et centres commerciaux, des fonctionnaires des établissements pénitentiaires et de leurs détenus, des conducteurs de taxis, des vendeurs aux marchés de gros de poissons, de fruits et légumes ainsi que des employés des abattoirs et stations d’essence, en vue de détecter des cas d’infection.

A cet égard, le ministre de l’Intérieur a indiqué que jusqu’au 1er juin courant, 115.000 employés d’unités commerciales et industrielles ont été soumises au test de la Covid-19, dont 783 cas se sont avérés positifs, ainsi que 34.240 chauffeurs de taxi (dont 11 cas positifs) répartis sur 77 provinces et régions, ajoutant que jusqu’au 28 mai dernier, 9.213 tests ont été réalisés sur des fonctionnaires et détenus des établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, M. Laftit a mis en exergue l’application téléphonique Wiqaytna, lancée en coordination entre les ministères de l’Intérieur et de la Santé, dans le but de notifier une éventuelle exposition au nouveau coronavirus, appelant à cet égard les citoyens à interagir positivement avec cette initiative, en téléchargeant l’application qui permettra d’établir un canal supplémentaire de suivi et d’identification des personnes contacts. Il s’agit aussi de prendre les décisions adéquates en vue de contenir la propagation de la pandémie.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a souligné que l’État a pu, à la faveur de nombreuses mesures, préserver la santé des citoyens marocains, en faisant preuve de fermeté face à toutes les tentatives de perturbation des efforts nationaux et de l’état d’urgence sanitaire et en adoptant une approche de contrôle strict sur la voie publique par les autorités locales et les services de sûreté.

À cet égard, il a relevé que le bilan des opérations de surveillance sécuritaire ayant eu lieu depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 24 mars 2020, jusqu’au 22 mai 2020, des poursuites judiciaires ont été engagées contre 91.623 personnes pour violation de l’état d’urgence sanitaire et d’autres délits, dont 4,7 % (soit 4.362) sont placées en détention préventive.

Le ministre n’a pas manqué d’affirmer que la mise en œuvre de l’approche restrictive ne peut avoir lieu sans une campagne de communication intense menée par les autorités publiques à travers les médias et la communication directe avec la population locale, avec comme premier objectif la sensibilisation des citoyens à l’importance du respect des mesures sanitaires.

Il a constaté que “le succès des efforts de l’État et de la société dans la lutte contre la pandémie aura embarrassé certaines parties n’ayant pas hésité à adopter une approche opportuniste, sous-estimant les efforts déployés à chaque étape de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, et propageant des messages nihilistes visant à semer la frustration”.

Le ministère de l’Intérieur, en coordination avec tous les départements concernés, continuera à œuvrer au cours de la prochaine étape avec le même esprit de mobilisation et de détermination, afin d’assurer la protection de la société et de l’économie nationale, a-t-il assuré, mettant à cet égard l’accent sur le “bilan positif” enregistré depuis le début de l’état d’urgence sanitaire.