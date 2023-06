70% de projets exécutés dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (Ghita Mezzour)

lundi, 26 juin, 2023 à 21:29

Rabat – La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour a affirmé, lundi, que 70% des projets ont été exécutés dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur “le recul du Royaume dans les indices de lutte contre la corruption”, la ministre a souligné que le gouvernement poursuit la mise en œuvre de cette stratégie en collaboration avec l’ensemble des partenaires, précisant que plusieurs projets de loi et de décret portant sur cette stratégie seront soumis à l’adoption.

Pour lutter contre ce fléau, la ministre a assuré que le gouvernement poursuit ses efforts de prévention, de sensibilisation et d’éducation.

En réponse à une autre question concernant ‘l’amélioration des services internet et des communications téléphoniques dans certains villages enclavés”, Mme Mezzour a indiqué que 10230 régions rurales et enclavées ont été couvertes sur la base de 10740 régions recensées en 2018 dans le cadre de la stratégie nationale de développement du haut et très haut débit, avec un taux de réalisation de 95%.

Mme Mezzour a également fait savoir que les régions restantes seront couvertes à la fin de l’année 2023, indiquant que la deuxième phase de l’opération est celle du recensement de nouvelles régions pour en assurer la couverture avec un très haut débit d’internet.