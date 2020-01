Abriter les débats publics et le dialogue sociétal pluraliste, un objectif stratégique pour la Chambre des conseillers

mercredi, 22 janvier, 2020 à 18:34

Rabat – Abriter les débats publics et le dialogue sociétal pluraliste constitue un objectif stratégique du plan d’action de la Chambre des conseillers, a indiqué, mercredi à Rabat, le président de cette institution, Hakim Benchamach.

Dans une allocution lue en son nom à l’ouverture d’un colloque consacré à la présentation des résultats d’enquêtes menées par les associations de la société civile en 2017 et 2019 sur les politiques publiques, avec le soutien du programme “DAAM” financé par l’ambassade britannique au Maroc, M. Benchamach a souligné qu’en abritant les débats publics et le dialogue sociétal pluraliste, la Chambre des conseillers est parvenue, dans le cadre de l’ouverture sur les attentes et les aspirations des citoyens, à organiser de nombreuses activités intellectuelles et de dialogue liées à plusieurs questions sociétales actuelles.

Il a relevé que la fonction législative du parlement lui permet de définir un cadre juridique pour les politiques publiques, particulièrement dans les domaines spécifiés à l’article 71 de la Constitution, en plus de contrôler le mécanisme juridique de base pour la mise en œuvre de diverses politiques publiques, en examinant et en votant les projets de loi de finances annuellement, conformément à l’article 71 de la Constitution, malgré les restrictions imposées par le législateur à la compétence du parlement dans le domaine financier.

Le domaine du contrôle parlementaire a été élargi, a-t-il dit, afin de permettre à cette institution législative d’adopter de nouveaux mécanismes pour le contrôle de la mise en œuvre par le gouvernement des politiques publiques, tels que les questions orales destinées au Chef de gouvernement sur les politiques publiques, conformément à l’article 100 de la Constitution, la présentation du bilan d’étape de l’action gouvernementale. Cela permet également aux comités concernés dans les deux Chambres d’auditionner les responsables des administrations, des établissements et des entreprises publiques, en présence et sous la responsabilité des ministres de tutelle.

M. Benchamach a, en outre, souligné qu’à partir de 2015, la Chambre des conseillers a réalisé trois opérations d’évaluation, notamment en matière des politiques publiques relatives à la gouvernance territoriale et les exigences du développement régional en juillet 2015, à la production de richesse (juillet 2016), ainsi qu’en ce qui concerne les services publics (juillet 2019).

Afin de soutenir l’action parlementaire, la Chambre des conseillers a créé un centre d’étude et de recherches parlementaires, qui a pour mission de se pencher sur le programme international relatif aux Objectifs du développement durable à l’horizon 2030, a-t-il fait observer, ajoutant que le centre a effectué plusieurs études et enquêtes relatives à l’action parlementaire et aux politiques publiques liées aux 17 objectifs de développement durable.

Initié les 22 et 23 janvier par la Chambre des conseillers, en partenariat avec les centre d’études et de recherches parlementaire, ce colloque s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de cette institution parlementaire sur la société civile et sa stratégie qui consiste à abriter les débats publics et les dialogues autour de questions qui intéressent les citoyens.

Au programme figurent huit séances consacrées aux résultats des recherches, notamment au niveau des politiques éducatives, l’économie sociale et solidaire, l’environnement et le développement durable, l’accès à l’éducation dans le monde rural, l’école publique, les problématique de l’orientation vers la formation professionnelle, la consommation de drogue ou encore les violences sexuelles.