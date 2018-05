Adoption du projet de loi portant création de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères

mercredi, 30 mai, 2018 à 12:04

Rabat – La Chambre des conseillers a approuvé, mardi, à l’unanimité, le projet de loi n° 12-16 portant création et organisation de la “Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères et de la coopération.