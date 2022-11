Agriculture: 80.000 hectares irrigués par l’énergie solaire

mardi, 15 novembre, 2022 à 10:46

Rabat – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué que la superficie irriguée actuellement par l’énergie solaire est de 80.000 hectares.

Répondant à une question sur la généralisation de l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur agricole lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, M. Sadiki a rappelé que la stratégie “Génération Green” vise à ce que 20% de l’énergie utilisée dans le secteur agricole émane des énergies renouvelables à l’horizon 2030.

Il a également fait savoir que les ministères et les départements concernés sont en train de fixer les conditions à remplir et étudier les mécanismes susceptibles de permettre aux agriculteurs d’atteindre l’efficacité hydrique et énergétique, notant que tous les projets agricoles solidaires se basent sur l’utilisation de l’énergie solaire.

Pour ce qui est de l’énergie éolienne, le ministre a rappelé que le projet structurant de création d’un périmètre agricole à Dakhla constitue un projet inclusif qui comprend la création d’une station de dessalement de l’eau de mer qui fonctionne avec une énergie éolienne, soulignant que ces projets et programmes d’avenir prendraient en considération le but d’atteindre 20% d’énergie utilisée dans le secteur agricole qui émane des énergies renouvelables

En réponse à une autre question autour de l’accélération du soutien agricole, M. Sadiki a fait part du début de la mise en place du programme exceptionnel de lutte contre la sécheresse depuis le 18 février 2022, ajoutant que le lancement des appels d’offres et la conclusion de marchés ont été accélérés, avec la mobilisation de 140 points de distribution pour distribuer le fourrage subventionné aux agriculteurs, en plus du soutien du transport depuis le point de vente jusqu’aux régions lointaines et isolées.

Ces mesures, a-t-il poursuivi, ont permis jusqu’à présent de distribuer 6 millions de quintaux d’orges subventionnés au profit de 1,4 million de bénéficiaires, distribuer 1,3 million de quintaux de fourrages complexes subventionnés ayant bénéficié à 212.000 éleveurs de vaches laitières, réaménager 405 points financiers, acheter 3.239 réservoirs plastiques et 4 camions-citernes, en plus de renforcer la sécurité sanitaire du cheptel, à travers la vaccination et le traitement de 12,3 millions de têtes d’ovins et de caprins et 42.000 têtes de camelins.

Le ministre a, en outre, précisé que durant la semaine précédente il a été procédé à la distribution d’une autre partie (665.000 quintaux) d’orges subventionnés, et 476.000 quintaux de fourrages complexes, en deuxième partie pour les producteurs de lait.