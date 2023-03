APM : M. Guterres souligne l’importance de la primauté de la loi pour relever les défis dans la région méditerranéenne

mercredi, 1 mars, 2023 à 22:17

Rabat – Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné mercredi l’importance de la primauté de la loi pour trouver des solutions aux défis auxquels font face la région méditerranéenne et le monde.

Dans une allocution vidéo diffusée à l’ouverture de la 17ème session de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), qu’abrite le Maroc durant deux jours, M. Guterres a indiqué que la primauté de la loi est un principe fondamental qui protège les catégories vulnérables, empêche la discrimination et renforce le développement économique équitable et global, et constitue la base de la coopération internationale et du multilatéralisme, notant que tous les individus, organismes, institutions publiques ou privées et pays sont responsables devant la loi.

Le monde et la région font face à des défis complexes et imbriqués inédits, notamment les conflits armés, les perturbations économiques, les catastrophes climatiques et les situations sociales, a-t-il relevé, soutenant que la concertation des efforts et la collaboration demeurent le moyen pour faire face à ces menaces.

Le Chef de l’ONU a également mis l’accent sur le rôle effectif des parlementaires pour relever ces défis, à travers la légifération et la mise en place de politiques tenant en compte la vie des individus et consolidant le dialogue constructif et inclusif.

Après avoir mis en garde contre le non respect de la loi et ses répercussions sur les civils en région méditerranéenne et dans le monde, M. Guterres a appelé les législateurs à placer les peuples au cœur de leurs préoccupations et de n’en exclure aucun.

La 17è session de l’APM traite diverses questions et différents sujets d’actualité à l’ordre du jour de cette organisation parlementaire, à travers des recommandations et des résolutions élaborées dans le cadre des commissions permanentes spécialisées de l’Assemblée, notamment celles liées aux questions de “l’immigration”, de la “sécurité et du terrorisme”, du “crime organisé et de la traite d’êtres humains”, des “développements géopolitiques et de la sécurité dans la région”, de la “crise financière et économique”, de “l’intelligence artificielle”, de “l’efficacité énergétique”, de la “sécurité hydrique” et de la “protection du milieu marin”.

Cette session, qui intervient dans un contexte régional agité, marqué par des défis multidimensionnels, se tient en présence de plus de 200 participants, issus de 20 pays et organisations régionales et internationales, outre d’acteurs de la société civile et du secteur économique.

Les travaux de cette 17è Session seront également marqués par l’élection du nouveau président de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, pour la période 2023-2024.