APM : M. Mayara reçu en audience par les Capitaines régents de la République de Saint-Marin

lundi, 5 juin, 2023 à 11:28

Saint-Marin – Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, en sa qualité de président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), a été reçu, dimanche soir à Saint Marin, en audience, par les Capitaines régents de la République, Adele Tonnini et Alessandro Scarano, en marge de sa participation à la 49ème réunion du Bureau de l’APM, prévue mardi et mercredi à Rome.

En présence de l’ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Balla, et du Secrétaire général de l’APM, Sergio Piazzi, M. Mayara est revenu sur les questions d’actualité auxquelles l’APM accorde une grande importance, notamment la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la transition énergétique.

“Le Parlement méditerranéen a toujours consacré une attention particulière à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, un défi prioritaire pour l’Assemblée”, a affirmé le responsable marocain, élu à l’unanimité nouveau président de cette organisation parlementaire internationale pour la période 2023-2024, à l’issue de sa 17ème session plénière, qui a eu lieu récemment au parlement du Royaume.

A cet égard, M. Mayara a salué l’inauguration à Saint-Marin du Centre international de recherche, qui a accueilli plus de 20 chercheurs depuis son ouverture en décembre 2022, soulignant, en l’occurrence, la participation cette année d’étudiants palestiniens et israéliens en faveur d’une collaboration étroite avec l’APM sur les questions de paix et de sécurité.

Cette action commune est “l’aboutissement de nos efforts visant à assurer un avenir meilleur aux générations futures, fondé sur le respect mutuel et la coopération”, a-t-il relevé, se félicitant de l’intention de Saint Marin d’accueillir, en outre, le centre de réflexion spécialisé dans les activités stratégiques, qui sera établi sous les auspices de l’APM.

S’agissant du développement durable, le président de la Chambre des Conseillers a fait savoir que le Maroc accueillera à nouveau le deuxième Forum économique de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) à Marrakech, qui se penchera sur “les énergies renouvelables et l’entrepreneuriat”, rappelant qu’un symposium sur les technologies de l’innovation et les outils de fintech pour les PME se tiendra à Rimini du 14 au 16 courant.

Cette manifestation servira de phase intermédiaire pour la rencontre de grande envergure prévue en décembre à la ville ocre, saluant, par ailleurs, l’engagement de la plus vielle République au monde au sein de la Commission économique des Nations Unies, à travers notamment l’adoption de la Déclaration de Saint-Marin pour une architecture durable et inclusive.

Sur un autre registre, M. Mayara s’est penché sur le processus d’obtention de l’APM du statut d’observateur à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, appelant le Secrétariat de l’organisation à poursuivre leurs efforts afin que l’APM puisse proposer sa candidature à la prochaine réunion de l’Assemblée, qui se tiendra en juin à Vancouver.

De leur côté, les Capitaines régents de Saint-Marin ont souligné, dans une allocution conjointe, l’importance de construire un réseau de dialogue constant qui soutient la diplomatie parlementaire, en tant qu’instrument permettant de favoriser la paix, la stabilité et le dialogue dans le bassin méditerranéen.

Mme Tonnini et M. Scarano ont, dans ce sillage, salué les efforts de l’APM dans un “contexte régional marqué par plusieurs défis politiques”, insistant sur la nécessite de “maintenir un échange permanent en matière de politiques migratoires et de lutte contre la traite des êtres humains, le terrorisme et la criminalité organiséeéé.

Les Capitaines régents ont également mis en avant le rôle crucial des parlements dans la question climatique, notant que ces défis nécessitent une vision commune, en tenant compte des particularités de chaque pays de la région.

Pour sa part, le ministre saint-marinais du territoire, de l’environnement et de l’agriculture, Stefano Canti, a salué les efforts de l’APM, qui se veut une plateforme unique, au sein de laquelle les parlements nationaux du bassin méditerranéen se réunissent pour convenir de solutions communes pour garantir un environnement et des conditions politiques, sociales, économiques et culturelles meilleures pour la population des Etats membres.

La République de Saint-Marin partage les défis et les objectifs liés à la durabilité environnementale, que l’organisation soutient et promeut, passant en revue les principes phare de la Déclaration de Saint Marin, présentée en mars dernier au parlement marocain lors de la 17ème session plénière de l’APM.

“Cette visite constitue, sans aucun doute, un levier politique important”, a-t-il estimé, expliquant que les évènements et les situations d’urgence vécus ces dernières années incitent à la coopération, au dialogue et au partage d’expérience à tous les niveaux.

L’APM est une organisation internationale créée en 2005 par les parlements nationaux des pays de la région Euro-méditerranéenne. Elle est le successeur légal de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée (CSCM), lancée au début des années 90.

L’objectif principal de l’APM est de forger une coopération politique, économique et sociale entre les États membres, afin de trouver des solutions communes aux défis auxquels est confrontée la région Euro-méditerranéenne et du Golfe, et de créer un espace de paix et de prospérité pour ses peuples.