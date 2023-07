Appel à renforcer l’action législative des parlements africains face aux défis sécuritaires et environnementaux du continent (Conférence)

Rabat – Des experts et des députés marocains et africains ont appelé, jeudi à Rabat, à la promotion de l’action législative des parlements africains et au renforcement de leur rôle dans les efforts visant à lutter contre le terrorisme, le crime et les impacts des changements climatiques sur le continent.