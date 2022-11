Artisanat : Les exportations en hausse de 17% à fin septembre (Mme Ammor)

lundi, 14 novembre, 2022 à 20:14

Rabat – Les exportations des produits artisanaux ont augmenté de 17% au cours des neuf premiers mois de 2022 en glissement annuel, et de 23% par rapport à l’année 2019, a indiqué, lundi, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.