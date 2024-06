Artisanat : vers la formation de 30 mille apprentis à l’horizon 2030 (ministre)

mardi, 25 juin, 2024 à 11:48

Rabat – La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, que son département ambitionne de former 30 mille apprentis dans les métiers de l’Artisanat à l’horizon 2030.

En réponse à une question orale sur la préservation et la promotion de l’artisanat, posée par le groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Mme Ammor a précisé que 19 mille apprentis seront formés durant l’année en cours, faisant état de l’augmentation du nombre des inscrits dans les centres de l’Artisanat de 12 mille en 2022 à 16 mille en 2023.

Elle a assuré que l’Artisanat est en pleine relance à la faveur de la dynamique du tourisme et de la stratégie adoptée pour mettre à niveau et transformer le secteur afin de le rendre plus compétitif et structuré, ainsi que pour développer l’offre et la commercialisation.

Concernant la structuration et l’organisation du secteur, la ministre rappelle le lancement du registre national de l’artisanat (RNA) qui a atteint 400 mille inscrits, et la publication des textes d’application de la loi 50.17 relative à l’exercice des activités de l’Artisanat, qui a permis d’organiser 172 métiers.

Par ailleurs, Mme Ammor a indiqué que le développement de l’offre et de la commercialisation s’articule autour de cinq axes, dont deux portent sur la protection du produit et la formation professionnelle.

Elle a, dans ce sens, cité le programme “Trésors des arts traditionnels marocains” lancé en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

En outre, la ministre a rappelé que l’accent a été mis, en 2023, sur six métiers et la formation de 57 jeunes par des maîtres artisans, ajoutant qu’après le succès de cette édition, le nombre de métiers programmés a été porté à dix.